Магический твит. Трамп своим сообщением в Twitter обрушил цену на нефть

Страница президента США в популярном сервисе микроблогов начинает играть важную роль в мировой экономике.

После того, как президент США Дональд Трамп на своей странице в сервисе Twitter опубликовал сообщение с упоминанием стран-участниц ОПЕК ("Организация стран – экспортеров нефти") цены на нефть марки Brent заметно снизились.

Такую информацию в пятницу, 20 апреля, опубликовал портал Bloomberg.

"Похоже, что ОПЕК делает это снова. Несмотря на рекордные объемы нефти в мире, включая ту, что перевозится морем, цены на нефть искусственно очень высоки! Нехорошо и неприемлемо!", – написал Трамп.

Менее чем за час после этого публикации твита стоимость нефти марки Brent начала активно снижаться. По состоянию на 18.30 по киевскому времени она упала до ,37 за баррель.

Напомним, ранее Трамп своим сообщением в Twitter обрушил курс рубля.