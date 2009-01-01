Максим Бурбак требует от АМКУ не отдавать россиянам облэнерго

В нынешних условиях военной агрессии России против Украины подобное решение является недопустимым, говорит глава фракции "Народного фронта".

Антимонопольный комитет должен отменить свое решение о предоставлении разрешения российской компании на приобретение пакета акций ПАО "Черновцыоблэнерго".

Об этом говорится в обращении председателя фракции "Народный фронт" Максима Бурбака в АМКУ.

"Во время войны с Россией отдавать одно из крупнейших энергетических предприятий Черновицкой области под контроль российского олигарха, это нужно сильно пренебрегать своим государством и, главное, людьми, которые почти ежедневно гибнут от российских пуль", — подчеркнул Бурбак.

"Обратился в АМКУ с требованием пересмотреть позорное решение, а также и в СБУ с предложением провести проверку и, возможно, есть необходимость проверить существующие решения по другим стратегическим предприятиям", — сказал он.

В обращении отмечается, что 7 марта Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" на приобретение акций ПАО "Энергоснабжающая компания "Черновцыоблэнерго".

По сообщениям СМИ, одной из крупнейших в Украине электроэнергетических групп VS Energy имеют отношение граждане Российской Федерации Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

Максим Бурбак отмечает, что своим решением АМКУ обеспечил превышение 50% голосов в высшем органе управления ОАО "Черновцыоблэнерго".

"Требую пересмотреть данное решение АМКУ, так как разрешение на приобретение контрольного пакета акций ОАО "Черновцыоблэнерго" предоставлено предприятию, к которому имеют отношение граждане Российской Федерации, которые своими действиями способствовали аннексии Крыма", — подчеркивается в обращении.

В частности, Бурбак напомнил, что Бабаков является депутатом Госдумы России и специальным представителем президента России. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма, за что был включен в санкционный список Евросоюза.

"В нынешних условиях военной агрессии России против Украины подобное решение является недопустимым", — резюмировал Максим Бурбак.