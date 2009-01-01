Мега-контракт по армейской связи пытается получить адвокат криминального авторитета Авербух — нардеп

Татьяна Чорновол сообщила, что огромный госконтракт пытается получить человек с сомнительной репутацией.

Татьяна Чорновол УНИАН

Вчера на заседании комитета нацбезопасности стало известно о том, что агентом израильской фирмы, претендующей получить военный контракт по связи, является Вадим Авербух.

Об этом в своем блоге пишет нардеп Татьяна Чорновол, сообщает censor.net.

По словам Чорновол, Авербух известен как личный адвокат "криминального авторитета мирового уровня, светила вооруженной мафии" — Семена Могилевича.

"Не понятно, как так случилось, что уважаемая израильская всемирно известная компания "Эльбит" положилась на агентские услуги такой сомнительной личности. Объяснение тут, очевидно, следующее: Вадим Авербух, он же Гордон Зеэви, был основателем известной компании Eural TG, которая несколько лет, еще при Кучме поставляла в Украину туркменский газ, и соглашение с которой подписывал лично Юрий Бойко как руководитель "Нафтогаза". А потом все это при Ющенко трансформировалось в известное "РосУкрЭнерго" Фирташа-Газпрома, которое ограбило Украину на миллиарды долларов. Бенефициаром офшора основателям "РосУкрЭнерго" в настоящее время также числился Гордон Зеев (Вадим Авербух)", — пишет Чорновол.

Чорновол сообщила, что ранее фаворитом борьбы за получение крупного контракта на обеспечение связью в Украине была турецкая кампания Асельсан. В результате у израильтян отпало желание бороться за контракт, опускать цену. "Эльбит" остановился на цене, которая на 25-30% была выше турецкой. Израилю стало просто не интересно.

"Авербух, который предложил "Эльбиту" свои агентские услуги под тем соусом, что у него в Украине все схвачено, и он сможет подписать контракт с ВСУ на условиях, выгодных израильской компании. Плюс Авербух аргументировал, что у него схвачено информационное пространство в Украине. И действительно, сюжеты, дискредитирующие турецкого поставщика, уже заполонили "Интер". Однако со времен "РосУкрЭнерго" ситуация в Украине изменилась. Поэтому зря уважаемая израильская компания "Эльбит" себя дискредитировала — доверившись такой сомнительной личности, за которой тянется шлейф связей с оружейным бароном Могилевичем, с клиентом американского ФБР — Фирташем, а также с российским ФСБ", — пишет Чорновол.