Международные эксперты верят в экономику Украины: улучшили прогноз роста ВВП

Fitch ожидает, что рост экономики Украины ускорится до 3,2% и 3,7% в 2018 и 2019 годах.

В Fitch Ratings улучшили прогноз роста ВВП vognebroda.net

Прогноз роста экономики Украины в 2017 году сохранен на уровне 2%, а прогноз роста на 2018 год улучшен до 3,2% с 3%, прогнозируемых ранее.

Об этом говорится в сообщении Международного рейтингового агентства Fitch Ratings, пишет УНИАН.

"Fitch прогнозирует рост на уровне 2% в 2017 году и ожидает, что рост ускорится до 3,2% и 3,7% в 2018 и 2019 годах, соответственно, за счет внутреннего спроса", — говорится в сообщении.

Также агентство прогнозирует инфляцию по итогам 2017 года на уровне 12,9%, что выше целевого ориентира Национального банка на уровне 8% (плюс, минус 2%). При этом, Fitch прогнозирует постепенное снижение инфляции в среднем до 7,8% в 2019 году.

Также Fitch ожидает, что дефицит текущего счета увеличится до 4,1% ВВП в 2017 году и в среднем на 4% в 2018-2019 годах. Агентство также прогнозирует общий государственный долг на уровне 71,5% ВВП (83,3%, включая гарантии) в этом году, и впервые с 2007 года госдолг снизится до 67,3% в 2018 году.

Напомним, ранее в Fitch рассказали, когда Украине ждать нового транша МВФ.