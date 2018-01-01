Миллиард евро для Украины: названа важная дата

Украина готовит свои предложения в Еврокомиссию о предоставлении новой финпомощи.

Reuters

Европейская комиссия решиларекомендовать Совету ЕС и Европарламенту

Украина в свою очередь предоставит Еврокомиссии свои предложения о предоставлении новой макрофинансовой помощи 12 марта. После чего данные предложения будут рассмотрены Европарламентом и Советом Европейского Союза, передает УНИАН. "Это (рассмотрение предложений – ред.) должно произойти уже в следующий понедельник", – сказали в ЕК.

Напомним, ранее глава Минфина Александр Данилюк заявил, что Киев обсуждает с Еврокомиссией финансовую помощь на ближайшие два года и намерен получить в 2018-2019 годах в рамках проекта финансовой помощи от ЕК 1,8 млрд евро.