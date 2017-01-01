Министр Рева рассказал, когда украинцам стоит ожидать повышение пенсионного возраста

Чиновник также дал оценку ситуации с детенизацией украинской экономики.

Руководитель украинского Министерства соцполитики Андрей Рева объявил о том, что пенсионный возраст в ближайшее десятителетие не будет повышаться.

"Вот когда мы вытащим людей из "тени" по максимуму - так, чтобы хотя бы 90-95% работали легально, тогда скажем: "Стоп! Больше резервов нет". Мы посчитали, что в ближайшие 10 лет не будет необходимости в повышении пенсионного возраста. Через 10 лет такая проблема теоретически может возникнуть - будем смотреть", - сказал он в интервью порталу "Обозреватель".

Кроме того, по словам Ревы, в Украине количество плательщиков налогов будут увеличивать за счет детенизации "резерва теневой экономики".

Напомним, ранее сообщалось о том, что бюджетная "дыра" Пенсионного фонда составит около 140 миллиардов гривен.