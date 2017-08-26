Moody's повысило рейтинг Украины до положительного

Положительный прогноз, отражает импульс реформ.

Reuters

Кредитныйповышен на одну ступень рейтинговым агентством Moody's Investors Service.

Рейтинг Украины повышен с Caa3 до Caa2, и изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный", сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на данные агентства.

Отмечается, что главными факторами повышения рейтинга стали общее влияние структурных реформ в Украине, которые могут помочь правительству справиться с долговой нагрузкой, а также улучшение позиции страны на внешних рынках.

В агентстве сообщают, что положительный прогноз, отражает импульс реформ – если он сохранится, это может привести к дальнейшему улучшению надежности внутреннего и внешнего долга Украины.

"Такой импульс реформ также поддержит обновление доступа Украины к мировым рынкам капитала, облегчит путь к рефинансированию значительных выплат по внешнему долгу, которые наступят, начиная с 2019 года", — говорится в сообщении.

Рост рейтинга ограничен лишь одной ступенью – с Caa3 до Caa2 - именно из-за груза выплат внешних долгов.

Другие рейтинговых агентства — Fitch и Standard&Poor's — пока сохраняют объявленную весной этого года рейтинговую оценку Украины на уровне B-, со "стабильным" прогнозом.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина резко улучшила позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса.