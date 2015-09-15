Мораторий на землю: как перейти Рубикон

По ходу реформы бесплатно были переданы около 28 млн га земель, что составляет около 70% сельхозугодий, не многовато?

фото: bessarabiainform.com

(Китайская мудрость)

Что было до сегодня

Конец прошлого века ознаменовался бурными процессами: тотальная компьютеризация, революция в коммуникации по имени Интернет и мобильная связь, развал социалистической системы с последующим вытеснением государственной собственности частной, проникновением рыночных отношений во все сферы бизнеса, где раньше их не существовало.

Одним из самых главных достояний октябрьской революции считалась национализация всего земельного фонда — создание крупных общественных хозяйств на основе объединения площадей частной собственности. С восстановлением независимости бывшие республики СССР начали обратный процесс коллективизации — разгосударствление, или приватизацию земли. По иронии судьбы, оба мои предка были раскулачены, и мне довелось осуществить их мечту — я принимал активное участие в этом важнейшем процессе.

Все реформы, которые были проведены 30 лет назад, были своего рода шагом в неизвестность, ведь не было ни опыта, ни знаний. В Грузии земельную реформу начали абсолютно спонтанно: кабинетом министров Грузии главному управлению землепользования и землеустройства было дано задание подготовить документ для начала земельной реформы, и в итоге работы, заканчивавшейся далеко за полночь в течение 3-4 дней, был готов проект постановления правительства №48 (от 18.01.1992) "О реформе земель сельскохозяйственного назначения в Республике Грузия".

Естественно, такое неподготовленное начало гарантированно сулило много поправок по ходу процесса — были приняты около 100 законов, законодательных актов, поправок. В таком насыщенном "законотворчестве" грузинские законодатели позабыли упразднить Земельный Кодекс ГССР, в котором ни слова о частной собственности на землю. Курьез, но факт. Вот почему я против "раздробленности и мелкости" законов, это серьезная опасность черных дыр в законодательстве, что является плодотворной почвой для коррупции. Коррупция не бывает сама по себе, ее существование обусловлено потребностью в ней и неисправными законами, а чтобы мы навсегда позабыли про этот недуг, законы должны быть легко понятны, без всяких "закоулков" и черных дыр.

Заявления должностных лиц об ужесточении борьбы против коррупции на фоне того, что даже не приостановлено действие самой "плодородной" для коррупции статьи 118 ЗКУ, мне не внушают доверия. Наглядным примером сказанному может быть Китай: страна, в которой действует смертная казнь за коррупцию в большом объеме, по данным Transparency International, по индексу восприятия коррупции занимает 79 место за Руандой (50), Намибией (53), Сенегалом, Оманом и Суринамом (64), Ганой (70). Как говорят: комментарии здесь излишни, нужен другой, более разумный подход.

На основе многолетнего опыта работы в земельных отношениях, более года тому назад я опубликовал проект "Метод Карели "Комплексная земельная реформа"", в котором изложена совокупность мероприятий для завершения земельной реформы и запуска земельного рынка. В нем детально рассмотрены все сильные и слабые стороны проектом предлагаемого процесса, а также приведены тезисы самого проекта. Учитывая уверенность в актуальности проекта и наличие практичных навыков проведения земельной реформы, проектом я предлагаю самому провести пилот-проект в одном населенном пункте.

Когда честность — на вес героизма

Мораторию более 15 лет. Если до 1 января 2016 года его существование было безмятежным, то продление два раза по году, оставляет неприятное чувство отсутствия способности решения этой проблемы. Вместо того, чтоб задолго до истечения срока действия моратория правительство начало активную работу для создания достойной модели завершения архаичного запрета, оно продлило ее реанимационное состояние.

Все это указывает лишь на то, что проблема более серьезная, нежели хронически задаваемые вопросы "ДА?" или "НЕТ?", когда речь идет о реформе и рынке земли.

Главная проблема безвыходного положения — паи, это мое глубокое убеждение. И хотя я всегда внимательно выслушиваю противоположное мнение, в этом случае никому не удастся меня переубедить. Мой единственный вопрос к оппоненту будет: насколько оправдана была бесплатная передача 20 га земель (максимальная норма паев) в одни руки? По ходу реформы бесплатно были переданы около 28 млн га земель, что составляет около 70% сельскохозяйственных угодий, не многовато?

Проблему можно было бы решить давно, если б не бесхребетная позиция правительства в признании и самому себе, и тем более населению, что ОНО НЕ ВЫДАСТ ПАЕВЫЕ ЗЕМЛИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ! А об этом надо заявить во весь голос. Я прекрасно понимаю, насколько рискован такой шаг для любой политической силы или публичной фигуры, но уверен: молчанием проблему не решить, а если это преподнести до своих сограждан аргументированно и внятно, правительство найдет понимание со стороны населения, это будет иметь положительный результат.

Обязательно надо учесть, что владельцы паевых земель и до этого на законном основании и с перспективой на удачу могли потребовать размежевание паев, но, с повышенным чувством патриотизма, они до сих пор покорно ждут разумного решения правительства.

Проведенную в Украине земельную реформу я называю "бумажной", ведь пайщики не знают точное местонахождение своих участков и не могут воспользоваться правами собственника ("Сады Семирамиды Украины, или "Бумажная земельная реформа""). Естественно, моему такому мнению найдутся оппоненты, но в помощь моей правоты приведу слова Дмитрия Александрова (управляющий партнер Alexandrov&Partners), блестяще определяющего суть паев: "Земельный пай — это условная доля земли, определенная в результате деления земель, переданных в коллективную собственность, среди членов сельскохозяйственного предприятия, закрепленная за конкретным лицом. Право на земельный пай удостоверяется сертификатом на право на земельную долю (пай)" ("Земля в наследство, или Как оформить право собственности на пай").

Кто станет мне твердить, что арендаторы в течение стольких лет так "бережно" обрабатывают массив угодий (составлающей частью которых являются паевые участки), что не перепахали опознавательные знаки отдельных участков (граничные столбы или бороздки). Достаточно пары ошибок при определении границ участков, как срабатывает принцип домино и спорными становятся границы прилегающих участков, а результат всего этого — потеря площадей, а то и целых участков. В случае начала процесса размежевания паев, определять/восстанавливать границы участков придется заново. Это огромной емкости работа, но это неизбежно.

Сравнительность и объективность

При сравнении моего мнения с чужими, я стараюсь быть крайне осторожным и объективным, смотрю на него с позиции оппонента.

То, что я изложил в моем проекте "Метод Карели "Комплексная земельная реформа", считаю самым рациональным выходом из многолетней тупиковой ситуации, я постарался учесть интересы и пайщиков, и украинского государства.

Объективно оценивая свой проект, скажу коротко: он действительно заслуживает рассмотрения/изучения. Учитывая весь интернет-материал — статьи, интервью и разные соображения высокопоставленных персон, я уверен в актуальности своего труда.

Единственный вариант, когда мой проект не стоит даже ломанного гроша, это: если пайщикам положенные им земельные участки будут переданы в полном объеме, что я ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧАЮ! Если бы это входило в планы всех правительств Украины, они бы это сделали в 1992-м, 2001-м, 2016-м, 2017-м годах и не ломали бы копья о мораторий! В любых других случаях невозможно обойти тезисы проекта, и это я ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧАЮ! Те мнения о закупке паев государством, которые высказали нардеп Аркадий Корнацкий (112.ua, 15.09.2015) и первый замминистра агрополитики Максим Мартынюк ("Земельная реформа: компромиссный сценарий"), неуверенные и не конкретные, они только спровоцировали бы всплеск коррупции и продлили бы процесс на долгие годы ("Земельный рынок с кинематографическими параллелями").

Для наглядности сравнения моего проекта с мнениями из интернет-материалов, опубликованных за последнее время, я выбрал две статьи.

Первая статья — "Последний шанс для рынка земли. Депутаты подают иск в Конституционный суд" заставила меня искренне удивится: с какой статьи иск в КСУ считается последним шансом? ("Как Конституционный суд Украины может пошатнуть стабильность страны".)

Я прекрасно понимаю, что скудный выбор идей наталкивает на отчаянные шаги, но чем неприемлемо мое предложение "объявить международный тендер на проект для завершения земельной реформы в Украине"? Положительное для депутатов решение КСУ может иметь отрицательный итог для страны, так что это не шанс решения проблем, а тем более последний ("Как закончить земельную реформу, или Правительственная "Что? Где? Когда?"".)

Вторая статья — "Профессор Стэнфорда открыл украинцам глаза: как же преодолеть мораторий" своим крайне позитивным и приманивающим заголовком обнадежила меня, но ничего более. В статье не нашел даже мало-мальски интересного. И это не из-за моего каприза: профессор Фрэнсис Фукуяма для преодоления моратория советует, "что необходимо создавать политическую коалицию тем, кто выиграет от рынка земли, чтобы преодолеть интересы сторонников моратория на продажу земли".

Мне был бы очень интересен хотя бы поверхностный анализ, что конкретного он бы посоветовал сторонникам земельного рынка: какие шаги проделывать, а от каких воздержаться, с аргументированными доказательствами правоты своих слов, в статье полностью отсутствует хотя бы намек, с чего именно начать.

И еще: после тех тектонических событий, которые за последние десятилетия произошли в Украине, я очень сомневаюсь, что кому-то в стране надо объяснять, тем более открывать глаза, как принимаются законы. Думаю, что заголовок статьи, с учетом рекомендации (о необходимости во ВРУ большинства сторонников земельного рынка), некорректен по отношению к населению страны, которое прекрасно понимает все нюансы политики.

Как перейти Рубикон

Рубиконом земельных отношений в Украине мог быть первый день 2016 года, но, никаких кардинальных изменений не произошло и существующий мораторий был продлен два раза. К сожалению, полностью оправдались мои ожидания. Трезво оценивая сегодняшнюю реальность, боюсь опять оказаться правым, но очередное продление моратория неизбежно.

Первый шаг, который должны сделать все действующие лица: отложить в сторону ярко выраженный популизм и осознать суть проблемы, что является преградой для завершения земельной реформы. Только после этого возможен дальнейший прогресс.

Весь процесс надо спланировать по пунктам, а прозрачность и демократичность всего процесса отбросит даже малейшие присутствия в нем коррупции. Мой проект предусматривает: непосредственное участие пайщиков в процессе размежевания паев; выдачу пайщикам 1,0 га площади в собственность, а остальной площади пая закупку государством; кратность закупочной суммы (единица — годовая арендная плата), в зависимости от даты заключения договора. Завершение земельной реформы предложенным мной методом абсолютно исключает даже малейшее желание чиновников осуществлять противозаконные действия.

Меня удивляют нерешительные и робкие шаги правительства к откровенному диалогу не только с МВФ, а, в первую очередь, со своими согражданами. По данным, приведенным Вадимом Ивличенко (замглавы комитета Верховной Рады по аграрной политике и земельным отношениям, "Батьківщина"), открытие рынка "противоречит воле более чем 70% украинцев, о чем свидетельствуют различные социологические исследования среди фермеров и частных землевладельцев Украины" ("Сдвинется ли открытие рынка земли с мертвой точки и возможно ли это до конца года?"). Хотя я с осторожностью отношусь ко всяким соцопросам и исследованиям, цифра внушительная.

Те трагические события, которые развивались в Украине в 2013-14 годах, были спровоцированы действиями правительства, свернувшего с пути европейского развития вопреки волеизлиянию украинского народа. Я недаром привел этот пример: запуск земельного рынка при нынешней законодательной базе и без общегосударственного диалога 70 процентов населения могут расценить как непрямое насилие против собственного народа. Наглядный пример должен послужить предостерегающим сигналом, этот фактор правительству надо осознать самому и внятно и умело донести до внимания партнеров.

Запуск земельного рынка исключен без завершения земельной реформы, весь этот процесс должен быть продуман до мелочей. Естественно, его невозможно будет провести без ошибок, но при хорошо спланированных шагах их можно свести к минимуму.

Я прекрасно понимаю: Украина, стремящаяся в общеевропейскую семью, торопится впитать в себя все европейские ценности, но спешка, необдуманные шаги, могут принести немалый вред, законы принимаются для всей страны и они должны быть приемлемы для большинства населения.

Кахабер Карели, доктор экономических наук, эксперт по земельным вопросам Грузия/Украина

фото: bessarabiainform.com