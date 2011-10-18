Motorola изобрела самовосстанавливающийся экран смартфонов‍

Пользователь сможет запускать процесс восстановления и ремонта экрана при наличии сколов и трещин.

Motorola придумала "самозаживляющися" экран смартфонов‍ hyser.com.ua

Американскийразработал стекло для смартфона, которое может самостоятельно восстанавливаться после повреждения

Производитель намерен запатентовать свое изобретение. Об этом со ссылкой на SlashGear сообщает "Прайм".

Как стало известно изданию, в основе разработанного Motorola самовосстанавливающегося стекла лежат прозрачный пластик и стекловидные полимеры.

Новое устройство, где будет использоваться новое стекло, сможет само обнаруживать и устанавливать характер повреждения экрана смартфона. На время такого ремонта устройство (смартфон либо планшет) будет заблокировано. За счет тепла гаджета будет производится восстановление стекла экрана. Отмечается, что сам пользователь также сможет запускать процесс восстановления и ремонта экрана при наличии сколов и трещин.

Как заявили представители Motorola, новое стекло даст возможность владельцам гаджетов устранять только некоторые дефекты. Однако отремонтировать полностью "убитое" стекло будет нельзя.

Напомним, ранее Motorola выпустит смартфон из кевлара.

фото: hyser.com.ua