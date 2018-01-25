МВФ назвал размер теневой экономики Украины

Эксперты МВФ отмечают, что средний размер теневой экономики Украины составляет 44,8% ВВП.

Reuters

Международный валютный фонд назвал размер теневой экономики Украины

Об этом говорится в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц), пишет "Экономическая правда".

В документе экспертов МВФ говорится, что средний размер теневой экономики Украины составляет 44,8% ВВП.

В исследовании экономисты проанализировали период с 1991 года по 2015 год и показали, как менялся этот показатель ежегодно.

Так, к примеру, с 1991 года, когда теневая экономика Украины оценивалась в 38,96% ВВП, показатель беспрерывно рос до 1998 года, достигнув пиковой отметки в 57%.

Нисходящая тенденция наблюдалась до 2008 года — показатель снизился до 36,65%.

Финансовый кризис стал причиной "отскока", и в течение 2009-2014 годов уровень теневой экономики колебался в пределах "39,2% — 43,5%".

В 2015 году, крайний в исследовании, украинская теневая экономика оценивалась на уровне 42,9%.

Для сравнения, в развитых странах показатель находится в пределах от 7% до 15% ВВП (США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур).

Авторы использовали определения Организации экономического сотрудничества и развития 2016 года, учитывающей в "ненаблюдаемых" секторах экономики, в том числе, незаконную активность (производство ВВП, приходящееся на чисто криминальную деятельность), "статистическое подполье" (законную, но не вычисляемую статистикой экономику), производство для собственных нужд домохозяйств, методы явно учитывают и "тень", созданную для ухода от налогов.

В документе также отмечается, что средний размер теневой экономики 158 стран в период с 1991 по 2015 год составляет 31,9%.

Самые крупные из них — Зимбабве с 60,6%, а Боливия — с 62,3% ВВП. Самые низкие из них — Австрия с 8,9%, а Швейцария — 7,2%.

Напомним, миссия МВФ пробудет в Киеве с 12 по 16 февраля для проведения технических обсуждений.