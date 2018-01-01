МВФ назвал требование, без выполнения которого Украина транша не получит

Фонд до сих пор не определился, когда отправит свою оценочную миссию в Украину.
Несмотря на важность вопроса, его решение постоянно откладывается: Фонд продолжает диалог с Киевом на всех уровнях – от официального до рабочего.
"Ключевое требование МВФ простое: Украина должна доказать преданность реформам не на словах и не в разовых демонстрациях", – говорится в сюжете ТСН.ua.
Ранее в МВФ нашли для украинских властей повод поднять населению цены на газ. Вопросы коррупции в Украине продолжают сильно тревожить представителей Фонда.
Ранее у Гройсмана рассказали о незавидной судьбе траншей МВФ для Украины. Украинская сторона не сможет получить до 2019 года все транши кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы расширенного финансирования (EFF).