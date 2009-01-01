МВФ оставил без изменений прогноз мировой экономики в 2017

Фонд незначительно улучшил свою октябрьскую оценку роста ВВП развитых стран

В обновленном обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update, WEO) сообщается, что МВФ по-прежнему ожидает рост мировой экономики в 2017 и в 2018 году на уровне 3,4% и 3,6% соответственно.

Об этом пишет hyser.

По итогам 2016 года рост, по оценке фонда, составил 3,1%, такую оценку он давал и в октябре.

Сохранение своих прогнозов по развитию мировой экономики фонд, в частности, объясняет неопределенностью в отношении курса экономической политики будущей администрации США и ее глобальных последствий.

"Предположения, положенные в основу прогноза, должны быть конкретизированы ко времени апрельского выпуска "Перспектив развития мировой экономики" 2017 года, когда будет большая ясность относительно экономической политики США и ее последствий для мировой экономики", — отмечается в докладе.

В целом фонд все же ожидает оживления экономической активности "после вялого прироста в 2016 году", особенно в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах. Для этих стран фонд незначительно скорректировал прогноз подъема на 2017 год — он снижен на 0,1 п.п. — до 4,5%, в 2018 году ожидается рост на 4,8%.

Фонд незначительно улучшил свою октябрьскую оценку роста ВВП развитых стран: в 2017 году — на 0,1 п.п. — до 1,9%, в 2018 году — на 0,2 п.п. — до 2%. Прогноз роста экономики США улучшен на 0,1 п.п. — до 2,3% — в 2017 году и на 0,4 п.п. — до 2,5% — в 2018 году. "Оценки для США характеризуются наивысшей степенью вероятности среди широкого диапазона возможных сценариев. Они предполагают бюджетный стимул, который приведет к повышению роста до 2,3% в 2017 году и 2,5% в 2018 году", — говорится в обзоре.

Прогноз роста ВВП Великобритании фонд улучшил на 0,4 п.п. — до 1,5% — на 2017 год, однако более сдержанного по сравнению с октябрьской оценкой (1,7%) подъема ожидает в 2018 году — на 1,4%.

Оценка роста экономики в еврозоне на 2017 год улучшена на 0,1 п.п. — до 1,6%, такой же рост ожидается и в 2018 году, эта оценка не изменилась с октября.

МВФ повысил также прогноз по росту экономики Японии на текущий год — на 0,2 п.п. — до 0,8%, на следующий год оценку оставил без изменений — плюс 0,5%.

Напомним, МВФ выдвинул Украине новые условия.