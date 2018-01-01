МВФ предупредил Гройсмана о вероятном срыве очередного транша — СМИ

В МВФ заявили, что Украина нарушает ранее взятые на себя обязательства.

Украина может не получить очередной транш МВФ 24 канал

Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Руден написал письмо к украинскому правительству, в котором идет речь о рисках по поводу предоставления транша Украине.

Письмо, датированное 29 мая корреспонденту liga.net показал источник в Кабмине.

В документе идет речь о двух решениях принятых на закрытой части заседания Кабмина Украины неделю назад. В Фонде отмечают, что этим Украина нарушает обязательства, взятые во время получения предыдущего транша от МВФ. Речь идет о еще необнароднованных постановлениях правительства о лишении Минфина полномочий по утверждению финансовых документов правительства.

В прес-службе премьера опровергают информацию о принятых решениях. Там утверджают, что на закрытом заседении поднимался вопрос приминения принципа "молчаливого согласия" в тех случаях, когда Минфин затягивает согласование вопросов по рассмотрению актов законодательства, которые вносяться на рассмотрение Кабмина. "Действующие нормы говорят о том, что если такие вопросы выносятся на голосование в Кабмине, за исключением молчаливого согласия, то Минфин остается при своих правах", – сообщила прес-служба Гройсмана в комментарии изданию.

В свою очередь министр финансов Александр Данилюк заявил, что такие решения Кабмина уже были подготовлены и получены Минфином. "Правительство пока не хочет обнародовать эти решения. Для страны это был бы большой удар и угрожал срывом программы МВФ", — сказал министр на встрече с предпринимателями и прессой.

Пока ни Минфин, ни аппарат Кабмина не обнародовали проекты постановлений об изменении регламента правительства, где предлагается лишить Минфин полномочий утверждать финансовые документы, а также вывести ГФС из-под управления Минфина. "Если их все же опубликуют Минфин будет оспаривать оба решения. Но я уверен, что Кабмин не пойдет на такой шаг", — отметил Данилюк.

Напомним, ранее в МВФ назвали самые важные условия для выдачи Украине очередного транша кредита.

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