На Черкасчине выделили два гектара земли офицеру, переметнувшемуся к боевикам ДНР

Инцидент случился в селе Матусов, его жители возмущены.

Земля, иллюстрация moidagestan.ru

В селе Матусов Черкасской области местные власти выделили два гектара земли бывшему украинскому военнослужащему-подполковнику Сергею Добренко, который перешел на сторону

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные главы и секретаря сельсовета, а также местных жителей.

В то же время издание уточнило, что для получения земли предатель успел подать документы еще как участник АТО.

"О его поступке в селе знали и даже открыли уголовное производство, но остановить выделение земли не смогли", — отметили журналисты.

Между тем глава населенного пункта "клянется, что разрешение на это дала еще предыдущая власть, а сам Добренко в их селе только родился, а всегда проживал в Донецке и только в начале войны вернулся и прописался у родного брата в качестве переселенца".

"Скандал разразился, когда о владельце земли стало известно местным жителям — они сразу сбежались к сельсовету. Особенно возмущены были те, кто сам воевал на Донбассе", — говорится в статье.

При этом "секретарь сельсовета оправдывается, что через два года уже не помнит, кто именно из депутатов голосовал за выделение этой земли". "Мол, из уважения к воинам АТО участки хотели выделить как можно быстрее, поэтому тщательно все исследовали, а пользовались предоставленными справками", — добавило издание.

Также "вину с себя снимают и в Госгеокадастре — там говорят, что к предоставленным им документам придраться юридически невозможно, к тому же, среди бумаг была даже выписка из приказа первого заместителя руководителя антитеррористического центра СБУ".

В селе подозревают, что все документы оформил родной брат Добренко — Игорь, он отвечает только по телефону, говорит, что родственник попросил убежища, но не уточнял, на чьей стороне воюет.

Официально предатель до сих пор проживает в доме на Черкасчине, выписать его могут только по решению суда. Именно на него теперь надеются жители села, они требуют вернуть общине землю, выделенную предателю и террористу.

Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Киевской области отменил решение о предоставлении в частную собственность семье экс-министра внутренних дел почти гектара земли в селе Подгорцы (находится под столицей).

Видео: ТСН