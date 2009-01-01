На Евро-2012 на креслах для "Олимпийского" отмыли 5 миллионов — прокуратура

"Спецпостач" занимался закупкой и установкой кресел для главной спортивной арены столицы.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры в Facebook.
Установлено, что возглавляемое подозреваемым предприятие в 2011-2012 годах согласно заключенным договорам занималось закупкой и установкой кресел для главной спортивной арены столицы.
Однако, как следует из материалов уголовного производства, при проведении финансовых операций директор общества, используя документы фиктивных предприятий, умышленно уклонился от уплаты в государственный бюджет почти 5 миллионов гривен налогов.
Действия подрядчика квалифицированы по ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 УК Украины.
По результатам расследования следователями прокуратуры ему сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, в 2013 году Кабмин попросил 417 млн грн на долги по Евро-2012.