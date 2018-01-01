На носу перерасчет субсидий: за что заберут "скидку" у каждой пятой семьи

Есть три причины, из-за которых могут лишить помощи от государства.

Уже через несколько недель украинцев ждет перерасчет субсидий. В итоге без субсидий могут остаться 20% семей, или каждая пятая семья из получающих.

Есть три причины, из-за которых могут лишить помощи от государства:

долги по коммуналке,

покупка на сумму от 50 тыс. грн,

"ошибка" в декларации о доходах.

Как говорится в материале "Обозревателя", если окажется, что на оплату коммунальных услуг в пределах нормативов хватает "обязательного платежа", то субсидии снимут автоматически. В Киеве и двух средних зарплат достаточно, чтобы оплачивать "коммуналку" семье из трех человек без субсидии. То есть после перерасчета без субсидии может остаться каждая пятая семья, считает координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко.

После предыдущего перерасчета размер субсидии уже сократится для большинства украинских семей. Дело в том, что при расчете будут исходить из уже "осовремененных" пенсий и повышенной минималки.

Выросли за указанный период и средние зарплаты. Кроме того, при расчете субсидий будут учитывать декабрьские зарплаты, а они традиционно (благодаря премиям и другим выплатам в конце года) значительно выше средней заработной платы по году.

Ранее в Кабмине придумали, как упорядочить выплаты субсидий. В украинском правительстве надеются со временем контролировать каждую гривну, выделенную из госбюджета для этих целей.

Напомним, повышать или не повышать украинцам минимальную зарплату до 4,1 тыс. гривен (на сегодня минимальная заработная плата в Украине составляет 3723 грн) власти решат по итогам первого полугодия – когда станут понятны реальные возможности экономики, рынка труда и бюджета.