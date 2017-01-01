НАБУ проведет изъятие документов в "Ощадбанке" по делу о "деньгах Януковича" - СМИ

Соответствующая информация оказалась в распоряжении украинских журналистов.
Такое сообщение в среду, 27 декабря, опубликовал портал "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в Генеральной прокуратуре.
По их данным, производить выемку НАБУ разрешил Соломенский райсуд Киева. Также известно, что было возбуждено не одно, а по крайней мере три уголовных производства в отношении должностных лиц по факту растраты (статья 388 и 191 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, ранее Юрий Луценко назвал ошибкой публичные разборки Генпрокуратуры с НАБУ.