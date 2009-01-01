НАБУ занимается фальсификациями по ОГХК и пытается парализовать ее работу — заяление компании

Кто-то хочет за копейки приватизировать государственную компанию или как минимум — установить над ней контроль.

НАБУ пытается фальсифицировать обвинения в адрес задержанных менеджеров ОАО "Объединенная горно-химическая компания".

Об этом заявила пресс-служба "Объединенной горно-химической компании", комментируя обвинения НАБУ в адрес задержанных руководителей ОГХК в том, что они хотели "приватизировать компанию в свою пользу".

Антикоррупционное бюро так стремится "сохранить лицо" по очередному провальному делу, что готово к любым манипуляциям и процессуальным нарушениям. Более того, даже пытается парализовать работу компании. Уровень абсурдности уже зашкаливает.

"НАБУ хочет манипулировать общественным мнением, выкладывая непонятные аудиозаписи на своем сайте. Из чьих-то приватных разговоров манипулятивно выдергиваются и монтируются отдельные куски. Получили ли руководители НАБУ разрешение от процессуального руководителя-прокурора САП на публикацию? Получили ли они разрешение от СБУ, которая единственная по закону имеет право на прослушивание? Осуществляла ли вообще СБУ это прослушивание? Все эти вопросы будут поставлены перед соответствующими правоохранительными органами и судом", — указывает ОГХК.

"НАБУ также в очередной раз подтвердило свою некомпетентность и направленность исключительно на пиар. Приватизация такого стратегического предприятия как ОГХК должна была состояться на открытом конкурсе. Это было утверждено правительством и президентом. Наша компания делает все для успешной приватизации и переходит на международные стандарты, чтобы государство получило максимальную цену. В частности, в 2015 году аудит ОГХК провела известная компания из первой мировой "четверки" — KPMG. К оценке стоимости активов компании была привлечена также международная компания Grant Thornton. Таким образом, компания получила независимый аудит и оценку своих активов", — подчеркнули в ОГХК.

"И не ОГХК, а Фонд государственного имущества решает, на каких условиях приватизировать компанию. НАБУ хорошо известен факт ответственности этого ведомства за продажу государственных объектов. А интерес к крупнейшему в Украине производителю титанового сырья демонстрируют крупнейшие мировые компании. И именно между ними ожидалась конкурентная борьба — но НАБУ в точности повторяет ситуацию со срывом приватизации Одесского припортового завода. Тогда НАБУ и САП создали искусственный скандал и отпугнули всех инвесторов. Вместо стартовой цены в 550 млн долл. государство получило ноль, а завод был поставлен на грань банкротства", — напомнили в "ОГХ".

"Другие обвинения НАБУ в адрес менеджеров ОГХК также абсурдны. После того, как в 2014 г. государство вернуло себе контроль над комбинатами ОГХК, новая команда управленцев ежегодно наращивала сбытовые и финансовые показатели компании. Так, по 2014 г. чистая прибыль компании составляла всего 530 тыс. грн, в 2015 году она увеличилась уже до 630,8 млн грн, а за 2016 достигла 855,3 млн грн. Отчисления всех налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет за 2014 г. составили всего 16 млн грн, 2015 — 360,3 млн. грн., а за 2016 увеличились до 779,3 млн грн" — указывает пресс-служба ОГХК.

По ее мнению, обвинения в якобы намерениях задержанных "о возможных поставках продукции на временно оккупированные территории" — еще один пример манипуляций со стороны НАБУ. Мы не отвечаем за дальнейшие действия тех украинских контрагентов, которые желают приобрести нашу продукцию. Следуя этой логике, если господин Сытник продал свое авто, а новый владелец на нем совершил ДТП — тогда ответственность за это несет директор НАБУ... Подчеркиваем: вся деятельность ОГХК постоянно контролируется соответствующими государственными органами".

"Руководство Бюро пытается противозаконными методами подвести хоть какую-то базу под расправу над и.о. председателя правления ОГХК Русланом Журило и оказывает давление на суд, грубо нарушая презумпцию невиновности. Мы уже видели в суде фальсифицированные "доказательства" со стороны НАБУ и САП. Когда одному менеджеру ОГХК нагло "нарисовали" какую-то квартиру за границей, хотя там находится офисный центр. А Журило снова "женили" на женщине, с которой он разведен 5 лет и которая давно живет в США, и тоже приписали ему недвижимость", — указывают в ОГХК.

"За выполнением заказа по обвалу стоимости ОГХК торчат уши "грузинской группы", которую в НАБУ представляет первый замдиректора Гизо Углава. НАБУ пытается также парализовать работу компании — в том числе запретило отгрузку товара. Но возникает вопрос — а кто хочет за копейки приватизировать государственную компанию? Или как минимум — установить над ней контроль", — подчеркивает пресс-служба ОГХК.