Нацбанк ограничил украинцам расчеты наличными до 50 тысяч

В НБУ отмечают, что установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тыс. грн. не доставит неудобств гражданам.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.
"Физические лица будут иметь право осуществлять расчеты на сумму, которая превышает 50 тыс. грн., путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте)", — говорится в сообщении.
Безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.
В то же время предельная сумма расчетов наличными предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тыс. грн.
Национальный банк Украины отмечает, что установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тыс. грн. не доставит неудобств гражданам и не будет задевать ежедневных покупок населения, поскольку будут касаться только крупных покупок (недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, меха, дорогих часов, путешествий и тому подобное).
Напомним, с 10 августа в Украине можно будет обменивать валюту без документа, удостоверяющего личность и гражданство. Однако будет ограничение – если сумма будет превышать 150 тыс. грн, то паспорт все же показывать придется.