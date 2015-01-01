Нацбанк ограничил украинцам расчеты наличными до 50 тысяч

В НБУ отмечают, что установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тыс. грн. не доставит неудобств гражданам.

Суммы более 50 тыс. грн нужно будет перечислять только по безналу.

Национальный банк Украины с 4 января снижает предельную сумму расчетов наличными для физических лиц на сумму 50 тысяч гривен. Большие суммы нужно будет перечислять только по безналу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

"Физические лица будут иметь право осуществлять расчеты на сумму, которая превышает 50 тыс. грн., путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте)", — говорится в сообщении.

Безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

В то же время предельная сумма расчетов наличными предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тыс. грн.

Национальный банк Украины отмечает, что установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тыс. грн. не доставит неудобств гражданам и не будет задевать ежедневных покупок населения, поскольку будут касаться только крупных покупок (недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, меха, дорогих часов, путешествий и тому подобное).

Напомним, с 10 августа в Украине можно будет обменивать валюту без документа, удостоверяющего личность и гражданство. Однако будет ограничение – если сумма будет превышать 150 тыс. грн, то паспорт все же показывать придется.