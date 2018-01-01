Нацбанк ощутимо повысил курс гривни к евро

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2608,1533 грн.

В курсах НБУ евро подешевел на 21 копейку УНИАН

В среду, 23 мая, Национальный банк ощутимо повысил официальный курс украинской валюты — гривни — по отношению к евро.

Европейская валюта подешевела на 21 копейку, говорится на сайте регулятора.

Официальный курс гривни на 24 мая:

100 долларов — 2608,1533 грн (23 мая — 2607,1164);

100 евро — 3053,6259 грн (3074,8331);

10 рублей — 4,2344 грн (4,2558).

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар. Ознакомиться со сведениями правительства можно здесь.

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