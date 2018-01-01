Сегодня, 09:20 RSS

Нацбанк ощутимо повысил курс гривни к евро и доллару

Сегодня, 08:37

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,5270 грн.

Гривни и доллары 2
НБУ ощутимо повысил курс гривни к двум валютам brd24.com
В четверг, 5 апреля, Национальный банк ощутимо повысил официальный курс украинской валюты — гривни — по отношению к доллару и евро.

Американская валюта подешевела на 20 копеек, а европейская — на 28, свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни на 6 апреля:

100 долларов — 2606,6537 грн (5 апреля — 2626,3057);

100 евро — 3195,7574 грн (3224,0529);

10 рублей — 4,5270 грн (4,5466).

Ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил, что руководство страны проводит линию на девальвацию (обесценение) гривни относительно иностранных валют для того, чтобы помочь обогащаться олигархам.
Теги:  
НБУ, гривня, доллар, евро, рубль, курс, Нацбанк
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...