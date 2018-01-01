Нацбанк ощутимо укрепил гривню: евро опустился ниже психологической отметки

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2620,8170 грн.

НБУ ощутимо повысил курс гривни к евро Reuters

Европейская валюта подешевела на 26 копеек и опустилась ниже психологической отметки в 31 гривню, говорится на сайте регулятора.

Официальный курс гривни на 17 мая:

100 долларов — 2620,8170 грн (16 мая — 2621,0807);

100 евро — 3088,3708 грн (3114,6302);

10 рублей — 4,2065 грн (4,2333).

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар. Ознакомиться со сведениями правительства можно здесь.

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