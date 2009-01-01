Нацбанк повысил курс гривны — доллар подешевел на три копейки

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3042,7546 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на три копейки.
Официальный курс гривны на 29 августа:
100 долларов — 2551,5762 грн (28 августа — 2554,5580);
100 евро — 3042,7546 грн (3014,1230);
10 рублей — 4,3582 грн (4,3202).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.