Нацбанк повысил курс гривны, евро подешевел на девять копеек

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2702,5299 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, европейская валюта подешевела на девять копеек.
Официальный курс гривны на 21 февраля:
100 долларов — 2702,5299 грн (20 февраля — 2702,6138);
100 евро — 2869,0057 грн (2878,2837);
10 рублей — 4,6518 грн (4,6893).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.