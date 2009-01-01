Нацбанк предложил ввести санкции против банков с российским капиталом

В НБУ подчеркнули, что данные санкции не коснутся физических и юридических клиентов банков.

Нацбанк предложил ввести санкции фото: vlasti.net

Национальный банк Украины предлагает ввести санкции против банков с российским капиталом.

Об этом во время брифинга заявил первый заместитель главы Нацбанка Яков Смолий, сообщает "112. Украина".

"Нацбанк осуществил соответствующий анализ и предлагает следующее. С целью сохранения финансовой стабильности в стране, выполнения украинскими банками с государственным российским капиталом обязательств перед клиентами, предлагает применить санкции в виде предупреждения вывода капитала за пределы Украины.

Мы предлагаем применить такие санкции к банкам, которые работают в Украине с российским капиталом. Это "Сбербанк", "Проминвестбанк", ВТБ, "VSбанк", "БМ Банк", - сказал он.

Зампредседателя правления НБУ Екатерина Рожкова подчеркнула, что данные санкции не коснутся физических и юридических клиентов банков.

"Предложенные Нацбанком санкции не повлияют на клиентов юридических и физических лиц, работающих на территории Украины. Предложенные Нацбанком санкции не остановят расчеты между контрагентами наших клиентов. Банки никуда не деваются, они продолжают работать в законодательном поле Украины, поэтому мы надеемся, что потенциальный выход этих банков с рынков будет осуществляться цивилизованным путем - или путем продажи, или путем постепенного обязательства перед клиентами", — сказала она.

По ее данным, украинские "дочки" госбанков РФ имеют 36 млрд грн обязательств перед физическими и юридическими лицами Украины.

"На сегодняшний день в этих банках сосредоточено 36 млрд грн обязательств перед юридическими и физическими лицами. Из них 21 млрд грн — это обязательства перед физическими лицами и 15 млрд гривен — это обязательства перед юридическими лицами. В противоположность этому обязательству в указанных банках сосредоточено почти 150 млрд грн кредитного портфеля. То есть, обслуживание и погашение кредитного портфеля обеспечит выполнение этими банками обязательств перед клиентами", —сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанку и СБУ дали сутки на решение вопроса российских банков в Украине.