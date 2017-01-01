Нацбанк продолжает опускать официальную гривню: опубликован новый курс валют

Установил официальный курс гривни к мировым валютам на 22 января.
Согласно информации на сайте регулятора, установлен следующий официальный курс гривни:
100 USD США – 2884.4816 (19 января – 2877.7485)
100 EUR – 3534.9322 (19 января – 3520.9253)
10 RUR – 5.0972 (19 января – 5.0701)
В пятницу, 19 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,77/28,81 грн/долл.
Напомним, ранее сообщалось, что в киевских обменниках доллар преодолел новую психологическую отметку.