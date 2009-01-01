Нацбанк снизил курс гривны — доллар "отвоевал" 14 копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3048,0581 грн.

Гривны и доллары, иллюстрация news.online.ua

снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 14 копеек.

Официальный курс гривны на 31 августа:

100 долларов — 2557,9541 грн (30 августа — 2544,0576);

100 евро — 3048,0581 грн (3065,0806);

10 рублей — 4,3554 грн (4,3464).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.