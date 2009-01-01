Нацбанк снизил курс гривны — доллар "отвоевал" 14 копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3048,0581 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 14 копеек.
Официальный курс гривны на 31 августа:
100 долларов — 2557,9541 грн (30 августа — 2544,0576);
100 евро — 3048,0581 грн (3065,0806);
10 рублей — 4,3554 грн (4,3464).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.