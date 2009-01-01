Нацбанк снизил курс гривны, доллар "отвоевал" четыре копейки

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2952,2658 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на четыре копейки.
Официальный курс гривны на 30 мая:
100 долларов — 2638,7789 грн (29 мая — 2634,5368);
100 евро — 2952,2658 грн (2949,6274);
10 рублей — 4,6531 грн (4,6419).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.