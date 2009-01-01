Нацбанк снизил курс гривны, доллар "отвоевал" четыре копейки

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2952,2658 грн.

Нацбанк, иллюстрация forbes.ua

— гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на четыре копейки.

Официальный курс гривны на 30 мая:

100 долларов — 2638,7789 грн (29 мая — 2634,5368);

100 евро — 2952,2658 грн (2949,6274);

10 рублей — 4,6531 грн (4,6419).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.