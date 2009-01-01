Нацбанк снизил курс гривны, доллар "отвоевал" три копейки

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3136,3720 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на три копейки.
Официальный курс гривны на 11 октября:
100 долларов — 2658,6183 грн (10 октября — 2655,1695);
100 евро — 3136,3720 грн (3118,7621);
10 рублей — 4,5782 грн (4,5531).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.