Нацбанк снизил курс гривны: доллар подорожал на 17 копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2872,8326 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 17 копеек.
Официальный курс гривны на 11 января:
100 долларов — 2718,6833 грн (10 января — 2702,0929);
100 евро — 2872,8326 грн (2861,2462);
10 рублей — 4,5347 грн (4,4547).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.