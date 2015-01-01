Нацбанк снизил курс гривны: доллар подорожал на 17 копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2872,8326 грн.

Доллары, иллюстрация ubr.ua

снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 17 копеек.

Официальный курс гривны на 11 января:

100 долларов — 2718,6833 грн (10 января — 2702,0929);

100 евро — 2872,8326 грн (2861,2462);

10 рублей — 4,5347 грн (4,4547).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.