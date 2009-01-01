Нацбанк снизил курс гривны, доллар подорожал на восемь копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2864,1723 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на восемь копеек.
Официальный курс гривны на 28 февраля:
100 долларов — 2705,3672 грн (27 февраля — 2697,6569);
100 евро — 2864,1723 грн (2861,9442);
10 рублей — 4,6695 грн (4,6935).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.