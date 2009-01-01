Нацбанк снизил курс гривны, доллар подорожал на несколько копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3085,9619 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на пять копеек.
Официальный курс гривны на 6 сентября:
100 долларов — 2595,4263 грн (5 сентября — 2590,6249);
100 евро — 3085,9619 грн (3084,1389);
10 рублей — 4,4865 грн (4,4835).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.