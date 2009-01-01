Нацбанк снизил курс гривны, евро "подскочил"

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,6030 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подорожали на семь и 31 копейку соответственно.
Официальный курс гривны на 20 октября:
100 долларов — 2649,9950 грн (19 октября — 2642,5466);
100 евро — 3136,0041 грн (3104,7280);
10 рублей — 4,6030 грн (4,6140).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.