Нацбанк снизил курс гривны, евро "подскочил"

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,6030 грн.

Нацбанк, иллюстрация фото: vlasti.net

В четверг, 19 октября,снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подорожали на семь и 31 копейку соответственно.

Официальный курс гривны на 20 октября:

100 долларов — 2649,9950 грн (19 октября — 2642,5466);

100 евро — 3136,0041 грн (3104,7280);

10 рублей — 4,6030 грн (4,6140).

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.