Нацбанк снова снизил курс гривны, доллар подорожал на шесть копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3122,9967 грн.

Нацбанк, иллюстрация forbes.ua

снова— гривны — по отношению к доллару и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на шесть копеек.

Официальный курс гривны на 26 сентября:

100 долларов — 2631,6649 грн (25 сентября — 2626,1562);

100 евро — 3122,9967 грн (3141,1454);

10 рублей — 4,5716 грн (4,5551).

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.