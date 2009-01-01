Нацбанк снова снизил курс гривны, доллар подорожал на шесть копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3122,9967 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на шесть копеек.
Официальный курс гривны на 26 сентября:
100 долларов — 2631,6649 грн (25 сентября — 2626,1562);
100 евро — 3122,9967 грн (3141,1454);
10 рублей — 4,5716 грн (4,5551).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.