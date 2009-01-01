Нацбанк снова укрепил гривну: доллар подешевел на 10 копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2926,8848 грн.

Гривны, иллюстрация Reuters

снова— гривны — по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на 10 копеек.

Официальный курс гривны на 25 января:

100 долларов — 2723,1902 грн (24 января — 2733,2499);

100 евро — 2926,8848 грн (2928,6773);

10 рублей — 4,5987 грн (4,5934).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.