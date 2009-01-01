Нацбанк снова укрепил гривну: доллар подешевел на 10 копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2926,8848 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на 10 копеек.
Официальный курс гривны на 25 января:
100 долларов — 2723,1902 грн (24 января — 2733,2499);
100 евро — 2926,8848 грн (2928,6773);
10 рублей — 4,5987 грн (4,5934).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.