Нацбанк снова укрепил гривну: доллар подешевел на несколько копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2844,8016 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на семь копеек.
Официальный курс гривны на 24 февраля:
100 долларов — 2690,6286 грн (23 февраля — 2697,2870);
100 евро — 2844,8016 грн (2835,6578);
10 рублей — 4,6813 грн (4,6929).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.