Нацбанк снова укрепил гривну, доллар подешевел на пять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2927,5295 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на пять копеек.
Официальный курс гривны на 20 января:
100 долларов — 2744,2159 грн (19 января — 2749,1865);
100 евро — 2927,5295 грн (2931,7325);
10 рублей — 4,6236 грн (4,6452).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.