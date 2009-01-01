Нацбанк укрепил гривну, доллар подешевел на четыре копейки

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2950,0505 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.
Официальный курс гривны на 24 мая:
100 долларов — 2630,4507 грн (23 мая — 2634,1917);
100 евро — 2950,0505 грн (2961,6217);
10 рублей — 4,6511 грн (4,6624).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.