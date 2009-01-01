Нацбанк укрепил гривну, доллар подешевел на две копейки

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2992,5731 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на две копейки.
Официальный курс гривны на 19 августа:
100 долларов — 2549,0401 грн (18 августа — 2550,6409);
100 евро — 2992,5731 грн (2983,4847);
10 рублей — 4,2941 грн (4,3050).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.