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Нацбанк укрепил гривну, доллар подешевел на пять копеек

Сегодня, 10:43

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3040,0443 грн.

гривны
Гривны, иллюстрация Reuters
Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на пять копеек.

Официальный курс гривны на 9 августа:

100 долларов — 2573,2557 грн (8 августа — 2578,4907);

100 евро — 3040,0443 грн (3041,8455);

10 рублей — 4,2896 грн (4,2932).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.

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НБУ, гривна, доллар, евро, рубль, курс, Нацбанк
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