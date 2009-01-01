Нацбанк укрепил гривну: доллар подешевел на семь копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2835,6578 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на семь копеек.
Официальный курс гривны на 23 февраля:
100 долларов — 2697,2870 грн (22 февраля — 2704,2536);
100 евро — 2835,6578 грн (2849,4720);
10 рублей — 4,6929 грн (4,6739).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.