Нацбанк укрепил гривну: доллар подешевел на семь копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2835,6578 грн.

Гривны и доллары, иллюстрация segodnya.ua

повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на семь копеек.

Официальный курс гривны на 23 февраля:

100 долларов — 2697,2870 грн (22 февраля — 2704,2536);

100 евро — 2835,6578 грн (2849,4720);

10 рублей — 4,6929 грн (4,6739).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.