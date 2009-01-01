Нацбанк укрепил гривну: доллар "потерял" 10 копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2928,6773 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на 10 копеек.
Официальный курс гривны на 24 января:
100 долларов — 2733,2499 грн (23 января — 2742,8490);
100 евро — 2928,6773 грн (2916,1971);
10 рублей — 4,5934 грн (4,5967).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.