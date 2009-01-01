Нацбанк укрепил гривну, доллар "потерял" более 20 копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2885,6547 грн.

Гривны и доллары, иллюстрация news.online.ua

повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на 23 копейки.

Официальный курс гривны на 8 февраля:

100 долларов — 2703,1894 грн (7 февраля — 2726,2733);

100 евро — 2885,6547 грн (2920,3840);

10 рублей — 4,5667 грн (4,6435).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.