Нацбанк укрепил гривну, доллар "потерял" более 20 копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2885,6547 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на 23 копейки.
Официальный курс гривны на 8 февраля:
100 долларов — 2703,1894 грн (7 февраля — 2726,2733);
100 евро — 2885,6547 грн (2920,3840);
10 рублей — 4,5667 грн (4,6435).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.