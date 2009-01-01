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Нацбанк укрепил гривну, доллар "потерял" пять копеек

Сегодня, 10:10

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2992,3710 грн.

гривна, доллар, валюта
Гривны и доллары, иллюстрация news.online.ua
Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на пять копеек.

Официальный курс гривны на 22 августа:

100 долларов — 2544,3168 грн (21 августа — 2549,0401);

100 евро — 2992,3710 грн (2992,5731);

10 рублей — 4,3021 грн (4,2941).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.

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НБУ, гривна, доллар, евро, рубль, курс, Нацбанк
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