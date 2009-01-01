Нацбанк укрепил гривну, доллар "потерял" пять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2992,3710 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на пять копеек.
Официальный курс гривны на 22 августа:
100 долларов — 2544,3168 грн (21 августа — 2549,0401);
100 евро — 2992,3710 грн (2992,5731);
10 рублей — 4,3021 грн (4,2941).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.