Нацбанк укрепил гривну — доллар "потерял" шесть копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3120,2641 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на шесть копеек.
Официальный курс гривны на 12 сентября:
100 долларов — 2600,8703 грн (11 сентября — 2607,2964);
100 евро — 3120,2641 грн (3144,3995);
10 рублей — 4,5494 грн (4,5745).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.