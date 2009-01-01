Нацбанк укрепил гривну, евро подешевел на 11 копеек

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2721,3078 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, европейская валюта подешевела на 11 копеек.
Официальный курс гривны на 27 января:
100 долларов — 2721,3078 грн (26 января — 2720,8137);
100 евро — 2911,7993 грн (2922,9702);
10 рублей — 4,5632 грн (4,5999).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.