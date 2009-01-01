Нацбанк укрепил гривну, евро подешевел на 11 копеек

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2721,3078 грн.

Гривны и доллары, иллюстрация news.online.ua

повысил официальный курс украинской валюты— гривны — по отношению к евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, европейская валюта подешевела на 11 копеек.

Официальный курс гривны на 27 января:

100 долларов — 2721,3078 грн (26 января — 2720,8137);

100 евро — 2911,7993 грн (2922,9702);

10 рублей — 4,5632 грн (4,5999).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.