Нацбанк укрепил гривну: евро просел, доллар "потерял" пять копеек

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2648,4328 грн.

Гривны, иллюстрация Reuters

Во вторник, 17 октября,повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подешевела на пять, а также 20 копеек соответственно.

Официальный курс гривны на 18 октября:

100 долларов — 2648,4328 грн (17 октября — 2653,7958);

100 евро — 3114,2921 грн (3134,1328);

10 рублей — 4,6189 грн (4,6057).

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.