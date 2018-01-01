Нацбанк укрепил гривню: доллар и евро ощутимо подешевели

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,7617 грн.

Нацбанк укрепил гривню по отношению к доллару, евро и рублю РБК-Украина

Национальный банк ощутимо повысил официальный курс украинской валюты — гривни — по отношению к доллару и евро.

Американская валюта подешевела на 34 копейки, а европейская — на 40, свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни на 8 февраля:

100 долларов — 2711,9635 грн (7 февраля — 2746,0866);

100 евро — 3346,0206 грн (3385,6502);

10 рублей — 4,7617 грн (4,7992).

Ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил, что руководство страны проводит линию на девальвацию (обесценение) гривни относительно иностранных валют для того, чтобы помочь обогащаться олигархам.