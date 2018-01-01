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Нацбанк укрепил гривню: доллар и евро ощутимо подешевели

Сегодня, 08:52

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,7617 грн.

Гривни и доллары
Нацбанк укрепил гривню по отношению к доллару, евро и рублю РБК-Украина
Национальный банк ощутимо повысил официальный курс украинской валюты — гривни — по отношению к доллару и евро.

Американская валюта подешевела на 34 копейки, а европейская — на 40, свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни на 8 февраля:

100 долларов — 2711,9635 грн (7 февраля — 2746,0866);

100 евро — 3346,0206 грн (3385,6502);

10 рублей — 4,7617 грн (4,7992).

Ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил, что руководство страны проводит линию на девальвацию (обесценение) гривни относительно иностранных валют для того, чтобы помочь обогащаться олигархам.
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НБУ, гривня, доллар, евро, рубль, курс, Нацбанк
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