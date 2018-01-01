Нацбанку грозят миллиардные убытки - СМИ

На рынке появилась информация, что решение НБУ о ликвидации банка "Киевская Русь" будет отменено согласно решению Верховного суда Украины.

Отстраненный менеджмент банка "Киевская Русь", причастный к растрате имущества банка, повлекшей за собой его неплатежеспособность, пытается заблокировать реализацию активов Фондом гарантирования вкладов, используя несовершенство отечественногоправосудия.

Как сообщают Украинские новости, бывшим акционером банка и его главой правления Виктором Братко инициирован ряд судебных процессов, в ходе которых оспаривается правомерность решений НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц о ликвидации банка. Отметим, что согласно данным СБУ, Братко уже полтора года находится в международном розыске – его подозревают в хищении 44 млн долларов.

На рынке появилась информация, что решение НБУ о ликвидации банка "Киевская Русь" будет отменено согласно решению Верховного суда Украины. Некоторые заинтересованные лица говорят, что вопрос "решен" и уже начали оспаривать результаты торгов, на которых НБУ продавал активы банка для удовлетворения требований вкладчиков и самого НБУ. Таким образом, эти лица намерены оспорить эти транзакции на сумму свыше 180 миллионов грн и заблокировать дальнейшую реализацию портфеля активов, номинальная стоимость которого превышает 4 млрд грн. Целью является не что иное, как завладение данными средствами и активами неплатежеспособного банка, которые еще не были направлены на погашение задолженности перед вкладчиками.

Одним из действующих лиц является Сергей Старунский, вкладчик банка (сумма вклада составляет 600 000 долларов) и одновременнобывший работник НБУ. Старунский, который, будучи руководителем одного из структурных подразделений центробанка, попытался за день до введения процедуры временной администрации в "Киевской Руси" вывести сумму вклада, который на этот момент находился на счетах банка. На сегодняшний день им инициированы ряд судебных процессов, направленных на получение возмещения суммы вклада в размере, превышающем предусмотренный положениями Закона о системе гарантирования вкладов физических лиц.

Здесь Старунскому явно помогает его опыт в качестве ликвидатора банка "Инко" еще в "нулевых". Тогда за 5 лет ликвидации кредиторам вернули активы лишь на 4 млн гривен.

Братко и Старунский тесно связаны еще со времен работы последнего в НБУ. Используя заангажированность отечественных судов, они не без успеха пытаются добиться принятия судебных решений, которые бы позволили помешатьдальнейшей реализации Фондом гарантирования вкладов имущества неплатежеспособного банка и направлению средств на выплату возмещений вкладчикам и НБУ.

В случае принятия Верховным судом решения о неправомерности действий НБУ и Фонда гарантирования вкладов в процессе ликвидации банка, это станет прецедентом и может привести к цепной реакции, результатом которой может стать отмена ликвидации многих неплатежеспособных банков и паралич всей системы гарантирования вкладов.