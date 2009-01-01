Нацбанку и СБУ дали сутки на решение вопроса российских банков в Украине

Гонтарева и Грицак должны за сутки решить вопрос российских банков в Украине

Reuters

Национальному банку Украины (НБУ) и Службе безопасности Украины (СБУ) поручено в течение суток внести предложения по банкам с российской долей в капитале, в частности по вопросу введения санкций в их отношении.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено провести анализ деятельности банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в том числе о введении против них санкций", — сказал Турчинов.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков просил НБУ ввести санкции в отношении российского "Сбербанка", обвинив финучреждение в обслуживании клиентов с фейковыми паспортами "ДНР" и "ЛНВ" и финансировании терроризма на Донбассе.